根據1111人力銀行「薪資調查報告」統計近40萬筆求職者資料發現，不同的職務，其薪資表現落差之大。起薪最高的是「光電IC/電子通訊」(38,824元)，穩坐職務起薪之冠，；而薪資墊底的職務，則是「幼教才藝/補習進修」(30,041元)，兩者薪資落差高達30%，顯見「選對行、念夯系」，幾乎贏在人生起跑點。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，大學學測成績將於明天(2/24)放榜，究竟要搶進名校？還是要攻讀熱門學系？全台12萬8千名個考生家庭陷入選擇校系的天人交戰中。因此即日起在1111臉書粉絲團( https://www.facebook.com/1111jobbank )每天中午12:00「落點分析教戰守策」直播節目，昨(2/22)臺大電機資訊學院張耀文院長領軍電機系葉同學、資訊系謝同學親自上線，分享臺大電資學院需要的學生，應該具備哪些實力。

院長張耀文於節目中指出，電機資訊領域的的應用極為廣泛，包括工業、資安、金融商務、社群、健康照護、智慧家庭、能源、交通，乃至於近年聲量極高的台灣科技防疫獨步全球等等，領域既深且廣，因此電機系、資工系等，一直是相當熱門的學系。簡而言之，能夠申請上頂大的學生成績都具有一定水準，但在第二階段面試中，考生的「企圖心」才是勝出關鍵。

臺大電機系葉同學也帶著當初面試的書審資料，來到現場和線上網友分享，他回憶起準備過程說，排版是其次，最重要的是「內容」，要能夠凸顯自己特色，例如以前參加過哪些競賽、專題、校外活動(營隊)等等，「經歷哪些事讓自己成為特別的人」，而不是一味強調高中成績多好！另外，在撰寫「讀書動機」要寫出為何我適合這系？這系為何適合我？必須有想法有遠見具體闡述，但不能不切實際。

而臺大資訊系謝同學也分享自身經驗，當初是以72級分(滿分75)算是低空飛過進來的，由於熱門的系人人搶，所以還是要能說服教授，自己為何適合這個系；高一時曾經參加資訊社社團，開啟了我的好奇心，於是決定要往人工智慧領域發展，另外也很推薦多參加比賽或自主練習寫程式，都有助於更加確認自己的志向興趣。

黃若薇表示，根據科技部未來30年「六大重點」領域，包括半導體、產業數位轉型、5/6Ｇ新世代網路、資訊安全、前瞻網路建設、生技精準醫療等，對於電機資訊人才需求迫切，因此相關工作職務含金量高，研究所畢業的新鮮人年薪即可達百萬元水準，身價行情後勢可期。

黃若薇表示，1111「落點分析教戰守策」直播節目陸續邀請18學群的大學教授，提醒考生如何準備第二階段的面試及易犯錯誤，明天(2/24)將由臺大資工系教授林忠緯分享，如何拆解老師提問的背後意義，內容精采可期！

(中時新聞網)