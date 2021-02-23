46歲前「酒國名花」凌威威，近來開設的畫室受到疫情嚴重影響，只得重返酒店謀取生計，對於近來有警方破獲跨國賣淫集團，逮捕約50名台女涉案，推估每次性交易金額400美元，若包下24小時則上看4000美元，相當約11萬新台幣，對此，凌威威也透露海外賣淫真實價碼。

根據《自由時報》報導，凌威威透露若在台灣酒店或是便服店賣淫，通常2小時價碼最多上看1.5萬元，若帶出場過夜的話，則是1.5萬元起跳，倘若到海外的話，價碼則是三級跳，每個月最多1.7萬美金，條件好一點的至少能賺到2萬5千美金，相當近70萬台幣，此外到國外住的幾乎都是高級酒店，讓她表示根本就是「出國打工兼渡假」。

此外，凌威威指出，若外型亮眼的女子跨國賣淫，最多一小時可賺取700美金，相當於台幣2萬元，她透露此價碼比實際行情低，強調若有一定知名度的網紅等級，在國外賣淫的價碼，光是１小時就能賺到3000到5000美金不等，換算台幣最多有14萬元，不過關鍵還是要看經紀人本身的交際手腕，更爆料這是許多小模、網紅、酒店紅牌的兵家必爭之地。

近來受到疫情嚴重影響，讓凌威威畫室生意大不如前，只能重返酒店謀取生計，她也強調這次待的日式酒店沒在做S，不用出場、也不會跟客人做出賣肉體的事，所以雖然賺的錢較以往少，但相對而言安全。

(中時新聞網)