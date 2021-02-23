黃怡翔主任為病人治療晝面。（北榮提供）

肝癌是目前世界上第5常見的癌症，每年全世界約有85萬人罹患肝癌；根據衛福部的統計，肝癌為2019年全國癌症死因的第2位，對國人的健康影響甚鉅。台北榮總內科部近日研究發現，B型肝炎帶原的肝癌病患，若能在免疫治療開始時同時接受B肝抗病毒藥物治療，可有效降低B型肝炎病毒的再活化，此一重大研究結果已於109年8月發表於國際知名癌症免疫治療期刊(Journal for ImmunoTherapy of Cancer)。

臺北榮總內科部胃腸肝膽科教授黃怡翔指出，免疫治療是近年來癌症治療的生力軍，在肝癌的部分患者也有相當好的療效；然而此治療是否會因為免疫系統的改變，造成體內B型肝炎病毒的再活化，進而導致急性肝炎或肝衰竭則尚不明朗。另一方面，對於B型肝炎帶原的肝癌患者，若其體內的肝炎病毒量偏高，在接受免疫治療時，是否更容易導致B肝活化而造成肝損傷亦未可知。

黃怡翔所領導的肝癌團隊，是目前國內最多肝癌病患接受免疫治療的團隊，自2017年迄今，治療的病患人數已超過150人；其中，超過60％的病患皆患有B型肝炎。

為了釐清上述問題，黃怡翔分析了近年來在臺北榮總進行免疫治療的肝癌病患資料，臨床資料顯示：對於B型肝炎帶原的肝癌病患，即使其病毒量大於每毫升血漿100個國際單位，若其能在免疫治療開始時亦接受B肝抗病毒藥物治療，則無人在治療期間發生B型肝炎病毒的再活化。

反觀，若病患體內的B型肝炎病毒量偏高，卻未同時在免疫治療期間服用抗病毒藥物，便有機會出現病毒再活化之情形。此重大發現獲得國際知名癌症免疫治療期刊(Journal for ImmunoTherapy of Cancer)刊登，有助於臨床醫師為B型肝炎帶原的肝癌患者，提供更適切的治療模式。台灣乃至於整個亞太地區皆為B型肝炎及肝癌的盛行區，更可嘉惠於廣大的病患族群，讓患者能在更安全的前提下，安心地接受腫瘤免疫治療。

(中時 )