為培養AI時代管理及跨領域人才，中華大學與宣捷集團合作，從去年起導入聯電榮譽副董事長宣明智的台明青年精準就業計畫，今年更獲贊助購置作業價值管理教育系統（AVM），23日雙方更一同為整合性策略價值管理研究桃竹苗大學分中心揭牌啟用，希望讓學生、學校與企業做更好的連結，互相都能精準就業與找到人才。

為縮短產學落差，高等教育亟需結合人才鏈與產業鏈，在AI時代將學術理論落實應用在企業管理實務至為重要。中華大學校長劉維琪指出，去年至今約有140名學生接觸精準就業活動，目的在幫助學生到理想企業工作，他也感謝宣明智董事長以台明青年精準就業計畫贊助中華大學，共同落實培養AI時代的整合性策略價值管理跨領域專業人才。

台明青年精準就業計畫推動至今，宣明智認為效果不錯，但也有需要改進的地方，他解釋，所謂精準，方向很多，有些人念書並不一定想就業，所以要找想就業的人給予栽培的機會，或是及早知道有興趣跟發展的方向培養職能，也屬精準的一環。

宣明智表示，精準就業計畫讓廠商給予學生較好的訓練，找到的人才也減少在職訓練的負擔，讓學生、學校、企業連接得更好，把人的能力發揮得更有效立。宣明智笑說，像是中華大學學生就業情形不錯，早就31K以上，最近可能要再修正高一點了

劉維琪與宣明智23日一同為整合性策略價值管理研究桃竹苗大學分中心揭牌啟用，中華大學也特別邀請政治大學講座教授吳安妮以作業價值管理教學為題，進行創新分享。

(中時 )