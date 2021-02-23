春暖花開，正是適合出門踏青賞花、拍攝夢幻繽紛的網美照的季節；從Google搜尋趨勢便可看到，二月搶先綻放的「櫻花」相關搜尋詞彙，包含「武陵」「九族文化村」等熱門賞櫻景點，自一月中便持續熱搜，成長2至4倍。

為滿足大家渴望出走的心情，KLOOK精選5大春天賞花好拍景點，除了到陽明山、九族日月潭與阿里山搜集粉色、桃紅、白色、藍紫等各種粉嫩花色，還能到台南億載公園漫步金黃色的黃花風鈴木下，甚至穿梭奧萬大森林公園綠粉相間，遠眺擁有蒂芬尼藍水色的奧萬大水庫，各種顏色互相映襯，除了療癒收假返工的心情外，更能在這些花花世界中拍出各種夢幻美照。

到陽明山參加花季盛宴 「粉色」櫻花與「純白色」海芋接力綻放

擁有豐沛土壤資源的陽明山，提供了花朵們最佳的養分，是賞花迷不能錯過的賞花熱點，今年陽明山花季活動雖然因為疫情影響暫停活動表演，但民眾還是可以前往踏青賞花，陽明山上約有600顆櫻花樹，包括吉野櫻、八重櫻、寒櫻、昭和櫻等，是北部最佳的賞櫻景點，另外櫻花盛開的同時還有杜鵑花、桃花、茶花、野牡丹等花卉爭奇鬥豔同步盛開，櫻花花期約在3月中結束，3月開始陽明山竹子湖的海芋將接力綻放，純白色的海芋開滿竹子湖，綠白相間的畫面超好拍，參加陽明山一日遊就能輕鬆上山飽覽美景。

參加陽明山一日遊輕鬆上山飽覽美景。（KLOOK提供／黃慧雯台北傳真）

到日月潭和九族文化村搭纜車俯瞰「桃紅色」櫻花海

櫻花季期間前往有被譽為台灣三大櫻花盛景之一的九族文化村，搭乘纜車從空中欣賞粉色櫻花林，還可以飽覽日月潭美景真是太愜意了，在櫻花季期間九族園區也推出期間限定表演與攤位，更有期間限定的賞夜櫻活動，黑夜裡的櫻花林打上燈光倒映在湖面，夢幻的讓人捨不得離開，現在絕對是造訪九族文化村最值回票價的遊玩季節！

現在絕對是造訪九族文化村最值回票價的遊玩季節。（KLOOK提供／黃慧雯台北傳真）

搭阿里山森林小火車賞櫻，還能捕捉「藍紫色」紫藤花盛開的身影

春天的阿里山山頭將被粉色櫻花整個灑滿，遊客可以搭乘阿里山小火車從櫻花樹下經過，遠眺山上許多的日式建築，讓人彷彿有置身日本的錯覺；阿里山櫻花種類以吉野櫻的數量最多，另外還有台灣山櫻花、八重櫻、寒山櫻、富士櫻、牡丹櫻等以接力的方式陸續綻放至四月；此外在阿里山上還有非常搶鏡的紫藤花同步綻放中，在阿里山慈雲寺、阿里山沼平公園、阿里山工作站前都能發現他們的身影，漫步紫藤花瀑布下浪漫度破表。

春天到阿里山賞日出還能同時欣賞到美麗的櫻花。（KLOOK提供／黃慧雯台北傳真）

來奧萬大森林公園體驗春季限定綠粉相間，還能一睹「蒂芬妮藍」奧萬大水庫

奧萬大除了是知名賞楓景點外，在每年春天還會有盛開的櫻花可以欣賞，春天限定粉綠相間的絕美景象，與森林遊樂區內豐富的生態相互點綴，參加南投奧萬大和武界部落一日遊行程，讓專業導遊帶領你前往南投奧萬大森林遊樂區，天氣好時還能一睹蒂芬妮藍的水庫，順道還能前往一旁的武界部落，了解當地部落的生活文化、深入探索秘境之美。

春天限定粉綠相間的絕美景象，與森林遊樂區內豐富的生態相互點綴。(圖片授權：奧萬大國家森林遊樂區)

來台南億載公園漫步「金黃色」黃花風鈴木下

春天到台南億載金城踏青別忘了到一旁的億載公園拍美照，億載公園是台南市知名的黃花風鈴木賞花景點之一，金黃色的花海將公園和行道樹都染黃了，黃花風鈴木在花朵盛開時，通常沒有綠葉的相稱，純粹的金黃色花海相當壯觀，黃花風鈴木在億載金城護城河畔一字排開，岸上的黃花風鈴木與河面的倒影，更是所有旅客取景的熱門角度。

春天到台南億載金城踏青別忘了到一旁的億載公園拍美照，漫步黃花風鈴木的金黃花海下。(圖片授權IG @lao_maio)

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