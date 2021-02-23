新冠疫情肆虐下，各宮廟搶頭香、祈福活動恐造成群聚效應，活動大多被迫取消或延期，否則就得設法加派人力加強防疫措施嚴陣以待，導致參拜人潮銳減；台東元宵今年亮點炮炸寒單、神明繞境也因此取消；但就有宮廟靈機一動，利用線上APP提供信徒捐獻、參拜、點燈等服務，讓民眾不論人在國內國外，都能藉由網路祈福招財、消災解厄、驅疫保平安。

參拜、擲筊、點太歲燈、捐獻功德箱等，以往逢年過節都得開車、或親自動身前往各大宮廟，現在只要現在透過網路，打開手機APP，線上動動手指輕鬆搞定！「不用出門也能獲得神明庇佑」不僅台東玄武堂有這樣的APP，連台東天后宮也早就能線上參拜。

台東元宵節活動亮點炸寒單和神明遶境受疫情影響年初相繼宣布取消，各宮廟紛紛祭出線上參拜、點光明燈網站APP。（台東天后宮提供／蔡旻妤台東傳真）

台東元宵節活動亮點炸寒單和神明遶境受疫情影響年初相繼宣布取消，玄武堂將在4月19日舉辦線上直播炸寒單，不開放現場參與。（蔡旻妤攝）

台東元宵節活動年初相繼宣布取消，主祀寒單爺之一的玄武堂堂主、也是台東縣議員李建智表示「認捐寒單炮」是活動停辦前已開始的事。不少民眾對於網站上認捐寒單炮感到新奇。（翻攝自ubobee網站／蔡旻妤台東傳真）

台東天后宮表示，春節期間，全國各大宮廟活動因應中央防疫措施，相繼取消或延期，導致整個農曆新年期間走春拜拜的人潮大減，對許多的宮廟及信眾都帶來困擾，但早在2020年疫情嚴峻時就已建立網站，民眾無論何時何地，數位參拜、捐獻、點燈都能透過手機線上辦理。

此外，依據國人傳統觀念，在重大節慶都會準備大量金、銀紙錢進行焚燒祭祀，每逢清明時節，各地環保局也都紛紛推行「線上參拜、線上燒金」網站。由於紙錢包含紙漿、金箔和鉛等金屬成分，在焚燒時，容易產生大量一氧化碳、懸浮微粒和熱氣，不僅造成空氣污染，甚至會影響人體呼吸系統。

事實上，紙錢引發的煙霧瀰漫和灰燼飛揚，都對於民眾生活品質造成相當嚴重的影響。各縣市為了減少燒金紙所產生的煙害，多數推行線上參拜，期望能在維持民間信仰下兼顧環保。

(中時 )