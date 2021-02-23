新冠疫情肆虐下，各宮廟搶頭香、祈福活動恐造成群聚效應，活動大多被迫取消或延期，否則就得設法加派人力加強防疫措施嚴陣以待，導致參拜人潮銳減；台東元宵今年亮點炮炸寒單、神明繞境也因此取消；但就有宮廟靈機一動，利用線上APP提供信徒捐獻、參拜、點燈等服務，讓民眾不論人在國內國外，都能藉由網路祈福招財、消災解厄、驅疫保平安。
參拜、擲筊、點太歲燈、捐獻功德箱等，以往逢年過節都得開車、或親自動身前往各大宮廟，現在只要現在透過網路，打開手機APP，線上動動手指輕鬆搞定！「不用出門也能獲得神明庇佑」不僅台東玄武堂有這樣的APP，連台東天后宮也早就能線上參拜。
台東天后宮表示，春節期間，全國各大宮廟活動因應中央防疫措施，相繼取消或延期，導致整個農曆新年期間走春拜拜的人潮大減，對許多的宮廟及信眾都帶來困擾，但早在2020年疫情嚴峻時就已建立網站，民眾無論何時何地，數位參拜、捐獻、點燈都能透過手機線上辦理。
此外，依據國人傳統觀念，在重大節慶都會準備大量金、銀紙錢進行焚燒祭祀，每逢清明時節，各地環保局也都紛紛推行「線上參拜、線上燒金」網站。由於紙錢包含紙漿、金箔和鉛等金屬成分，在焚燒時，容易產生大量一氧化碳、懸浮微粒和熱氣，不僅造成空氣污染，甚至會影響人體呼吸系統。
事實上，紙錢引發的煙霧瀰漫和灰燼飛揚，都對於民眾生活品質造成相當嚴重的影響。各縣市為了減少燒金紙所產生的煙害，多數推行線上參拜，期望能在維持民間信仰下兼顧環保。
(中時 )
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