蔡姓毒蟲將安非他命藏於廟宇求來的平安符內，自以為可以躲過警方查緝，仍被新北市保大警員查獲。（翻攝）

蔡姓毒蟲將安非他命藏於廟宇求來的平安符內，自以為可以躲過警方查緝，豈料，21日下午1時許在新北市土城區明德路一段遭新北市警察局保安大隊警員盤查，當場遭識破，蔡嫌偵訊時坦承本想辯稱是香灰，但被盤查時卻一度說不出口，訊後被依違反《毒品危害防制條例》法辦。

警方調查，蔡嫌21日下午1時許獨自在新北市土城區明德路一段某便利商店前徘徊，保安大隊警員發現他神色慌張上前盤查，蔡嫌佯裝鎮定還大方地打開機車置物箱讓員警檢查。

但警員卻發現蔡嫌從口袋取出的平安符有異狀，員警起初一摸感覺有顆粒狀的物品在其內，正一面問說平安符裡面是甚麼東西時，果然從平安符內取出1包透明結晶狀的物品。

蔡嫌稱，本想辯稱是香灰，但被盤查時卻一度說不出口，毒品日前才購買的，隨手就把毒品藏在平安符內。警方指出，共查獲0.61公克安非他命毒品，訊後被依違反《毒品危害防制條例》法辦。

警方表示，新興包裝的毒品容易透過各種包裝方式偽裝，已經不只是製作成毒香菸，更混合多種毒品偽裝成為提神飲料、即溶咖啡或奶茶、常見的零食例如果凍、軟糖或是仙渣餅、梅粉等，藉著炒熱氣氛，容易使人暫時失去警覺而遭慫恿或引誘導致誤食，若因此不慎染上毒癮，甚至危害生命安全，後果將難以收拾；呼籲年輕朋友從事正當休閒活動，遠離毒品，以免毒害一生。

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(中時 )