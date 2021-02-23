南韓性感女神DJ MIU，外型亮麗還擁有34D惹火身材，因臉蛋神似少女時代成員潤娥，有「兇版潤娥」封號，近日，她分享穿衣前後對比圖，對鏡頭掀衣自拍，衝擊感超強的視覺效果，讓網友都超震撼。

DJ MIU近日分享穿衣前後的對比，只見本來穿著緊身上衣搭牛仔褲的她，下一秒掀起上衣自拍，白嫩春光全洩，超雄偉上圍快撐爆黑色內衣，不過雖然胸部相當有料，但卻擁有不科學螞蟻腰，震撼畫面讓網暴動。

DJ MIU掀衣自拍洩傲人上圍。(圖／翻攝自IG)

她也俏皮寫下「Left or right？」要粉絲們來個終極二選一，網友大讚「胸型太美了吧」。另外，她也曬出一套穿著細肩帶蕾絲睡衣辣照，鏤空設計讓雪白胴體全看光，由上往下的邪惡視角，讓渾圓胸型一覽無遺，她更刻意張開雙腿跪在沙發上，養眼程度破表。

DJ MIU不僅有神似潤娥的甜美臉蛋，身材更是火辣，不過他也是一位專業DJ，大學就讀音樂系的她，接受過正統的訓練，才成為專業DJ，在亞洲的人氣完全不輸DJ Soda，IG擁有超過156萬粉絲。

而她有著166公分高挑身材和D級的傲人雙峰，經常分享各種美照和放送福利，讓她人氣持續攀升，雖然也有受到演藝圈的邀約，不過她想專注在音樂和DJ事業。

(中時新聞網)