全球傳動科技公司今在新北樹林園區舉行太陽光電系統啟用典禮，啟用新北市招商案中最大的太陽光電設施，該光電系統年發電量相當500戶3至4人的小家庭1年的用電量。新北市長侯友宜表示，希望此案可成為能源轉型的示範楷模，吸引擁有大型屋頂的企業響應綠能發電，盼新北可達每年增加10000瓩以上的太陽光電設置量的目標。

總統蔡英文、行政院沈榮津副院長、經濟部王美花部長等人今皆出席啟用典禮。蔡英文致詞表示，綠能發展是政府最重要的政策之一，也是國家核心政策的產業，太陽光電近年來成為國家能源轉型第一波主力，有了綠電後台灣產業在全球供應鏈的競爭力將提高，今年1月用電大戶條款上路後，將有300多家企業在5年內使用至少10％的綠電，政府會協助企業一起達到使用綠電的目標，

新北市經發局指出，新北市是北部第一個辦理公有案場標租設置太陽光電的縣市，全球傳動是新北市政府與國有財產署合作成功招商的企業，該公司設置的太陽光電系統超過2000瓩，年發電量達190萬度以上，為轄內招商案件內最大的太陽光電設置案。另外，新北市也推出「新北市綠能屋頂全民參與計畫」，由市府遴選太陽光電廠商，在屋頂設置太陽光電，企業免出資，甚至能分享太陽光電廠商售電利潤。

侯友宜表示，新北市未來要不斷創造綠能永續的產值，希望這次太陽光電系統啟用可以帶來示範效果，吸引工業廠房、物流倉儲等業者響應，投入太陽光電建置，未來新北市跟中央一定會全力合作、推動綠能，讓新北市綠能發展跟全國接軌，達到每年增加至少1萬瓩太陽光電設置量的目標。

(中時 )