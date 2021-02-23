BMW集團執行長齊普斯(Oliver Zipse)在一場會議中指出，特斯拉(Tesla)在爭奪最環保車輛的競賽中，將落敗下來；執行長預言，特斯拉在電動化移動的競爭中將減速，一些老牌的汽車製造廠將起而仿效。

齊普斯在DLD All Stars創新大會上表示，大型汽車廠的電動化攻勢將讓特斯拉的帆揚起來，但是特斯拉要保持目前我們所看到的速度，將是不容易的，因為產業其他人將很快往前。

不同於既有的汽車廠，特斯拉較早地投入於電動車；隨著汽車產業移往電動化，特斯拉的股票市值目前為所有車廠最高。目前特斯拉也在德國柏林市近郊興建其在歐洲的超級工廠。

BMW以iX3電動車迎戰特斯拉，執行長表示，有雄心在汽車產業中打造「最環保」車輛，在製造的產業中，從原材料到供應鏈，從生產到回收；齊普斯補充指出，從供應商到電池生產整個過程，完全以生態電(綠電)，自己的製造也是碳中和。

(時報資訊)