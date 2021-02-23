據集保中心最新資料，追蹤「台灣5G+通訊指數」的國泰台灣5G+ ETF(00881)，受益人數於上周(2/20)已來到近28萬人，規模約新台幣370億元，上市以來最大單日成交量達到26萬張(今年1月25日)，為台股「純科技型」ETF中，擁有最大實質流動性者。國泰投信建議投資人，先參考該ETF之即時折溢價幅度，勿過度追價。

受到昨晚美國費城半導體指數跌幅超過2%，以及新春紅盤後資金回流融資增幅較快下，台股今(23)日早盤出現較明顯拉回，加權指數開盤下跌89點，指數來到約16320點，但在半導體雙雄台積電(2330)、聯電(2303)跌幅未見擴大下，大盤逐漸收復失土。其他指標股如聯發科(2454)在10點之前出現拉升翻紅走勢，股后矽力-KY(6415)亦翻紅漲幅來到約2%，扮演撐盤要角。

過去一年受5G逐漸普及和全球疫情的影響，居家、遠距等生活型態使消費者對筆電、電玩及電視等3C產品的需求大增，連帶推升晶片需求，使得產量供應吃緊。而去年底全球汽車銷量的突然飆升，更進一步使得車用晶片嚴重短缺，出現全球各行業製造商競相爭搶稀缺的半導體產能情況。

這波全球晶片荒，已使台、韓等晶圓製造廠業績看俏。但過去1~2周出現的日本地震與美國德州冬季暴雪大規模停電事件，更讓原已吃緊的全球晶片產業雪上加霜。其中，韓廠三星暫時關閉了德州的兩家半導體工廠，佔三星總產能約28%，消長之下，台灣龍頭半導體廠的角色未來將更為吃重。近期世界先進、聯電都傳出產能滿載的情況，而台積電更出現德、美、日等國透過政府管道來爭取其產能支持，使得台積電儼然由「護國神山」變成「全球神山」！

國泰台灣5G+ ETF(00881)基金經理蘇鼎宇表示，這次全球晶片荒是由需求面及結構面同步出現拉動所致，這是長期現象，不會在短期內出現改變。從相關廠商接連拉高資本支出即可嗅到端倪，而此現象將利好台灣的龍頭半導體企業很長一段時間。此外，近期油價的回升，亦會加速推動綠能概念的電動車需求。電動車、智能車所使用的晶片、被動元件等電子零組件，佔整車成本比重將由過往燃油車的3成，大幅提高至7成，預估相關結構性改變的影響將「很長期」。

(時報資訊)