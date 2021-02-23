時力黨主席陳椒華 (吳家豪攝)

「民報」創辦人陳永興今日出席時力舉辦座談會時表示，台灣藍綠政治以外的第3勢力要發展，建議時力尋求與民眾黨合作，但柯文哲那張大嘴巴，會是彼此合作的困難處。

時力今日於黨部舉辦座談會，探討台灣政黨政治的第3勢力發展。時力黨主席陳椒華表示，在立院與他黨都有議題上的合作，而近期國民黨邀請民眾黨參加論壇就是合作？這樣的說法恐怕代表性還不夠。至於時力未來是否要與他黨合作，還要再經過黨決策委員會討論。

陳永興指出，還是很多民眾對藍綠失望，所以小黨不會被消滅，第3勢力在台灣是有空間的，但問題在於要如何壯大，黨的政治主張、人才、經費來源，都很重要。

陳永興表示，除非台灣改成內閣制，學習德國選票聯立制，才有助於第3勢力發展，上次選舉，藍綠大概各拿35％，剩下20幾％由其他黨瓜分，那時力跟民眾黨有沒有辦法合作？議題或許有機會，但組織、路線上，恐怕不容易。

陳永興說，建議時力與民眾黨的合作上，可以考慮禮讓台北市議員，換取新竹的提名，以避免正面衝突，且若民眾黨在台北市大量提名議員，也會對時力造成壓力。但要談合作有困難之處，那就是「柯文哲是個大嘴巴。」

陳永興表示，已經退黨的前時力們，部分會跑到民進黨，而無黨籍的人，對時力影響應該不大，如果未來時力推派的人選夠優秀，就不需要擔心。

陳永興指出，過去大家一講到時力，就是想到前立委黃國昌揭弊，而現在的時力立委各有特色，應該在形象上去強化宣傳。

(中時 )