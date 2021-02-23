澳洲棉花進入收成季，初步估計產量超過去年4倍，但往年占採購量達8億澳元(約182億)或65%的中國大陸市場依然沒有採購跡象，農民表示只能找其他市場代替，當然可能無法像賣出一樣高價。

澳洲棉(Cotton Australia)CEO凱伊(Adam Kay)說：「中國沒有買走任何棉花。關稅沒有增加，也沒有其他類似措施，他們就是單純不買而已。」去年10月，由於日益惡化的中澳關係，大陸紡織業者被要求不要購買澳洲棉花，儘管路透等媒體推測的加徵關稅並未發生，但澳洲棉花對陸出口事實上接近歸零。

今年澳洲棉花產量估計可達250萬包，去年則是過去40年來收成最差的年份之一，僅60萬包。凱伊依然對產業表達樂觀：「估計產量對行業裡每個人來說都是很值得興奮的消息。我們正把產品推向孟加拉、越南、印尼、泰國，和其他市場。有些市場可以吸收過去在中國的銷售，雖然價格可能有差別。」

雪梨科技大學澳中關係學院所長勞倫斯森(James Laurenceson)指出，多元化或許是澳洲面對北京當局各種貿易制裁可以採用的策略，也是值得追求的目標。對於大麥、牛肉等某些生產者來說，開發新市場已經被證明是可行的，但是去年貿易數據顯示出這種戰略總體難度。

去年在貿易戰之下，中國市場仍占澳洲出口40%寫下紀錄，雖然澳洲政府和不少媒體解讀是北京的貿易制裁無實質效果，但在勞倫斯森看來，這反而顯示澳洲貿易對中國高度依賴。澳洲誠然可以在印度、印尼等人口大國擴大貿易網路，仍無法抵銷失去中國市場帶來的影響。

(中時新聞網)