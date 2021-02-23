國外旅遊尚未解封，今年各大旅行社在兼顧防疫與滿足旅遊需求下，紛紛推出國內旅遊「防疫專屬迷你團」特色行程。凱基銀行建議有計畫春季出遊的民眾，可以善加搭配凱基全系列信用卡所提供包含旅行社、訂房網、高鐵、國內航空、租車等刷卡優惠，依旅遊需求及習慣自由搭配，從住宿到交通回饋最高達16％，回饋的刷卡金還可折抵帳單金額，直接又給力。

根據全球旅遊公司Skyscanner公布《2020年旅遊報告》指出，亞太區旅客旅遊類型最偏好「慢旅遊」，探索非主流景點、輕旅行等也已成為旅遊趨勢，顯示消費者更在乎旅遊品質與悠閒的旅遊步調。隨著國內深入在地旅遊正夯，凱基銀行全系列信用卡搭配全台旅行社推出累計消費回饋，不但門檻低且不必受限於同一間旅行社消費，3月底前於全台十三大旅行社累計滿3,000元送100元刷卡金；累計滿10,000元送300元刷卡金，最高回饋400元；累計滿15,000元並設定分期再加碼送100元7-11禮券，讓凱基卡友享受精緻旅遊無負擔。

凱基銀行進一步分享旅遊訂房的省錢小撇步，3月底前於「凱基i訂房」、Agoda、Expedia、Hotels.com等指定訂房網刷凱基全系列信用卡滿5,000元享加碼1%回饋，若使用凱基「現金回饋卡」於「凱基i訂房」專屬網站訂購Agoda住宿，可同享最高10%回饋，相當於訂房滿5,000元最高有11%刷卡金回饋，提供「現金回饋卡」卡友最實惠有感的訂房優惠。

若想搭高鐵或國內航空出遊，刷凱基全系列信用卡搭乘高鐵，每月累計刷滿5,000元可享1%回饋；每月華信航空累計刷滿3,000元回饋150元刷卡金，回饋率達5％。凱基銀行建議，規劃出遊時可以幫家人一起購票訂房累計消費更加划算，若使用「現金回饋卡」購買高鐵票搭配「凱基i訂房」加起來最高回饋可享12%，如果選擇華信航空加上「凱基i訂房」消費加起來最高回饋則可高達16％。此外，凱基卡也與多家特約租車公司合力提供最低65折的租車優惠，讓凱基卡友輕鬆自在享受旅行。

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