網紅「含羞草日記」成員含羞草（草爺）23日無懼團員超艾夾高雄街頭遭刺事件，依舊照常出席遊戲代言暨公益捐贈活動，廠商也致贈雞精禮盒表達慰問之意。草爺被問到超艾夾傷勢表示：「他的傷勢情況如其聲明陳述，現在人正持續休養中，等待傷勢復原，會親赴高雄市警局，答謝第一線的警政人員。」他讚：「高雄市警方昨晚已將涉案嫌犯全都找到了，肯定警方的辦案效率，對於治安平穩，社會安全維護仍有信心。」

草爺認為當務之急是讓超艾夾好好養傷，雖然先前接下的10檔工作勢必受影響，對於6位數酬勞只能擦肩而過，但他仍希望超艾夾身體早日康復。草爺也藉此宣布2021年為「含羞草日記」團隊的公益年，將率領家族成員超艾夾、戰神駿、張璃、方昶詠等人，齊心為紅心字會募款做公益。

草爺同時捐出此次代言費用，用以資助弱勢兒童營養餐費，他感性地說：「因為疫情，過去的一年，全世界都很辛苦，但我們都一起同心合力走過來了。」

(中時 )