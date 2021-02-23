立委陳玉珍也向中央爭取到3000萬元，用以改善水利灌溉工程，希望有效解決農田水荒難題之二。（立委陳玉珍國會辦公室提供）

陳玉珍表示，這2項改善工程將有助於當地農業灌溉，提高農作生產，同時改善往年颱風期間帶來的排水不良，造成農作災損的老問題。（立委陳玉珍國會辦公室提供）

金門去年遭遇50年來僅見的大旱，楊鎮浯縣長督導縣府團隊緊急動支4000餘萬元浚深全島95處農塘，提前做好今年雨季的儲水準備。立委陳玉珍也向中央爭取到3000萬元，用以改善水利灌溉工程，希望有效解決農田水荒難題。

金門去年降雨量僅476.5毫米，不及年平均降雨量1000毫米的一半，遭遇50年最嚴重的旱災。

縣府趕在今年雨季來臨前，緊急動支4000餘萬元浚深95處農塘，一旦雨水如期來到，預估可增加蓄水量約19萬立方公尺，紓解農作物大缺水的困境。

楊鎮浯縣長在春節後即率同建設處長陳祥麟、自來水廠廠長張武達等人赴主要農塘勘驗執行現況，要求以最高作業標準做好迎接雨季的準備，將缺水影響程度減至最低，也往長期儲水的目標繼續努力。

立委陳玉珍在中央也一再向農委會、經濟部反映金門旱象，要求做好農民紓困和用水整備作業，讓金門最主要經濟作物高粱、小麥，在極端氣候帶來的惡劣環境條件下，有更多的生長空間。

陳玉珍說明在她的努力協商與爭取下，經濟部水利署在日前通過的2021年前瞻計畫預算中，編列烈嶼西湖區排、金沙塘頭排水整體改善工程2案總經費4000餘萬元，其中地方負擔1／3約計1000萬元，中央負擔2／3計3000萬元。

陳玉珍指出，烈嶼西湖區排案是針對烈嶼西湖上游區域排水設施改善應急工程，將施作改善西湖上游地區排水邊波護岸700公尺，以及漿砌塊石排水溝改善工程2350公尺。另金沙的塘頭農排改善應急工程則是將原有塘頭排兩岸老舊塊石護岸改為生態塊石牆，全長共計760公尺。

陳玉珍表示，這2項改善工程將有助於當地農業灌溉，提高農作生產，同時改善往年颱風期間帶來的排水不良，造成農作災損的老問題，達到防澇防汛，美化區域及生態環境維護的3大目標，提供農友和鄉親一個安心、安全的宜居家園。

(中時 )