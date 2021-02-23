國民黨今天移走中央黨部一樓大樓「永懷領袖」風水石，工人費盡九牛二虎之力。（黃福其攝）

國民黨中央黨部前年修補「永懷領袖」風水石基座，當時發言人歐陽龍也在旁觀看，一度成話題。（黃福其攝）

國民黨中央黨部B1風水池屢生爭議。（黃福其攝）

國民黨中央黨部B1風水池填平改種植栽，整個空間成為禁菸休憩空間。（黃福其攝）

國民黨前年8月初在中央黨部1樓大廳，設置一顆「永懷領袖」大石頭，宛若「石敢當」，黨工間流傳要化解「口舌之爭」風水，但國民黨仍歷經2020總統立委雙雙慘敗，黨內至今時有波折。最近黨中央空間改造，繼填平風水池之後，今天又移走大石頭，將改設一道前後各有「天下為公」、「努力進前」國父寶墨的大屏風，黨工間盛傳是風水師指點，祕書長李乾龍解釋是為了提升質感，創造友善空間，「好的空間就是好風水」。

有黨工打趣說，先前搬來風水石，碰到郭柯王結盟風波；今天搬走風水石，又逢藍白合惹議，「好像柯文哲就是國民黨的大石頭，就不知是絆腳石或墊腳石」。

國民黨2019年7月15日總統初選民調出爐，當天下午黨部所在的八德大樓後側風水池，就有一條龍魚跳出魚池被曬死，因魚長恰46公分，龍魚又被視為魚中帝王，韓國瑜是46年次且姓名有「魚」諧音，當時黨內就有人視為壞兆頭。

雖然國民黨解釋，「魚池、龍魚是大樓管委會的事，跟國民黨無關」，但一星期後，國民黨就把長期擺在1樓角落的「永懷領袖」大石連同樹頭基座，搬到1樓大門口與電扶梯之間，當時就傳出是為了擋煞。

當時黨工間還言之鑿鑿，指風水師詹惟中來看過，指1、2樓間的兩道電扶梯像是「舌頭」，直衝大門口，風水上易生「口舌之爭」，放上大石就可化解。結果隨著郭、王出走風聲不斷，黨部後來又在大石後方加貼黨徽，增加莊嚴感，卻又發現樹頭基座有大裂縫，當時適逢郭台銘、王金平及柯文哲結盟時期，黨內團結出現裂縫，國民黨也以「美觀」為由，雇工修補基座裂縫。

據悉，該組大石及樹頭基座，是1995年國家建設研究班第三期的學員，合資設在木柵的革命實踐研究院留念，後來革實院賣掉，被搬到張榮發基金會所在的前黨部大樓倉庫裡，至2005年又搬到現址，一直放在1樓大廳角落，前年8月被移到大廳中央，今天又出動升高機，移置角落，打算趁228連假施工，改設一座外有「天下為公」、內有「努力進前」國父墨寶的巨大木框玻璃屏風，同樣具有擋煞效果。

先前國民黨才把屢成話題的B1魚池填平，並打造成植栽休憩空間，作為禁菸的戶外咖啡區，並在春節後新春團拜後正式啟用，雖然外界對造景看法不一，甚至形容像福地，但每天都有不少志工或民眾前往休憩、喝咖啡、拍美照，頗受歡迎。有黨工說，填平水池除了造景，也是因為漏水影響B2停車，至於風水則見仁見智。

李乾龍說，一樓大廳空間要擴大展示國父文物，因此重新設計，提供更友善、更有質感的空間，如同B1水池改為休憩空間一般，「好的空間就是好風水」。

(中時 )