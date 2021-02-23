台灣獲得COVAX分配的AZ疫苗最快本月底運抵來台，由於國際間傳出接種AZ疫苗後因副作用頻傳而暫停施打。中央流行疫情指揮中心今天公布接種COVID-19疫苗後，一般副作用出現頻率，包括AZ疫苗、BNT/輝瑞疫苗及莫德納疫苗接種後的7大副作用，一張表就能看懂哪款副作用發生頻率最高。

指揮中心指揮官陳時中表示，整體來看，接種新冠疫苗後都會有注射部位疼痛症狀，其中以莫德納疫苗出現頻率最高達92%，其次為BNT/輝瑞疫苗84.1%、AZ疫苗54.2%；至於發燒副作用發生頻率，則依疫苗廠牌有所不同，莫德納出現頻率15.5%，BNT/輝瑞14.2%、AZ疫苗7.9%。

COVID-19疫苗副作用比較表。(指揮中心提供)

一般來說打完疫苗後會有5至7成的人感覺疲倦、5至6成的人出現頭痛、4至6成的人肌肉痠痛。根據第三期臨床試驗，接種COVID-19疫苗後一般副作用出現頻率，年長者發生頻率會低於年輕人；腺病毒載體疫苗(如AZ疫苗)之第一劑副作用出現頻率高於第二季，mRNA疫苗(如BNT/輝瑞和莫德納疫苗)之第二劑高於第一劑。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞解釋，以AZ疫苗而言，在接種第一劑後症狀就會出現，第二劑症狀會更輕微；另外，BNT疫苗和莫德納疫苗等mRNA，則是第二劑副作用較大，如施打第一劑沒有發燒者，第二劑也會發燒。

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(中時新聞網)