韓國現代汽車（Hyundai Motor）2020年成立旗下電動車品牌Ioniq後，23日在線上首發一款純電動中型跨界休旅車Ioniq 5。現代汽車希望到2025年時，能把自己推向全球電動車廠前三名位置。

現代汽車表示，該車款使用自己電池模組技術，出自一個嶄新的純電動汽車平台。而且，與現代汽車既有電動汽車相比，不僅所需零組件更少，並且可以用較低廉成本來快速生產。

根據調研單位SNE Research調查，Ioniq 5問世其實就是現代汽車在試水溫，因為該車廠希望2025年前，就能攻下全球電動車市場一成市佔。目前現代汽車與子公司起亞（Kia），在2020年前9個月期間市佔率為行業的7.2％。

現代汽車表示，與子公司起亞的目標是到2025年，能達到百萬輛電動車業績。現代汽車也預估2021年全球電動車需求，將比2020年增加至少三成長以上。

據悉，這輛Ioniq 5充滿電後，最大續航力可達480公里約298英里，比Kona電動車高出近兩成。至於Kona電動車，在Ioniq 5尚未問世前，是現代電動車款中續航力最長的。

現代汽車指出，2021年上半年開始在特定地區，提供兩種電池組選項：58度（kWh）或72.6度電力使用量。現代雖尚未透露Ioniq 5車價，但現代汽車歐洲負責人表示，在政府未補貼之前，起價約為4.2萬歐元約5.11萬美元。

現代汽車目標是，2022年全球賣出10萬輛，其中歐洲約佔30％到40％，北美約30％，韓國約20％。eBEST投資證券認為，因現代的電動車Kona Electric在市場熱賣，現代汽車將能透過新電動車產品，日後在全球增加市佔率。

(時報資訊)