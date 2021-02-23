早年醫美和修圖技術不是很進步時，演藝圈的女明星各個美得有特色，今（23日）凌晨有網友在PTT八卦版詢問林青霞、劉雪華和俞小凡哪個漂亮，並PO出年輕時她們的舊照，果然引起廣大鄉民的熱議。

該名網友在PTT八卦版以「林青霞、劉雪華、俞小凡哪個漂亮？」為標題發問，指出她們三人比較起來，到底哪一位最漂亮呢？文章PO出不久就有不小的討論熱度，網友幾乎異口同聲的說是林青霞，「林青霞阿，還用比」、「怎麼看都是林青霞啊」、「林青霞靠臉紅遍全亞洲」、「林青霞是我心中第一女神」、「林青霞很難找到可以比的吧」，但也有人認為這三個女星完全不同類型，很難平分秋色，七嘴八舌的說：「俞小凡是太常見的中等美女」、「林青霞像校花，俞小凡像系花，劉最多就班花，稀有性不同」、「俞小凡現在也很正，身材都沒走樣」、「我全都要，嘻嘻」等。

林青霞有「國寶美女」、「永遠的東方不敗」的美稱，19歲演出電影《窗外》走紅，展開長達21年的演藝生涯，先後交往秦漢和秦祥林，最後嫁給交往半年的香港富商邢李㷧，婚後隨即退出演藝圈，專心與丈夫撫養兩個寶貝女兒。

林青霞被最多網友推舉最美。（圖／中時資料照）

劉雪華則是演出瓊瑤劇聞名，3秒掉眼淚的演技功力，被譽為「水龍頭」，楚楚可憐的螢幕形象深植人心；她曾與劉德凱愛情長跑6年未果，閃嫁認識3天的鄧育昆，婚後生活甜蜜、美滿，她笑說丈夫把自己寵成「生活無能」，容易迷路、不會自己上銀行、不敢獨自逛街購物、不會削蘋果，也不會用微波爐，可惜這段12年婚姻在男方不幸身亡後畫下句點。

劉雪華是著名瓊瑤女神，情路也一樣坎坷。（圖／中時資料照）

俞小凡外型甜美、氣質出眾，代表作品有瓊瑤劇《婉君》、《三朵花》等，頂著瓊瑤女神的封號闖出知名度，她與同為演員的翁家明婚前交往長達10年，雖然婚後丈夫鬧出外遇風波，夫妻倆仍攜手挺過，結婚至今20年感情甜蜜，俊男美女的組合生下的一對兒女也都是高顏值。

俞小凡外型姣好、感情專一。（圖／中時資料照）

(中時新聞網)