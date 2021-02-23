房地產建案開工率提升，產線已全產全銷；除磁磚外，引進木地板產品，朝全建材產品發展；冠軍磁磚（1806）執行副總林祐宇23日指出，預期今年國內市場的銷售會增加1、2成，大陸市場可望轉虧為盈，2021年的業績審慎樂觀會有二位數的成長。

冠軍目前國內主要產線位於苗栗造橋廠；林祐宇指出，9套窯的產能為年產1,000萬平方米，現階段產能利用率已達100％、全產全銷。在台商回流、房地產景氣回溫下，冠軍指出，已進行造橋廠產線的去瓶頸及設備更新，預期，下半年的產能還有增加空間，生產成本還會下降。

看好國內市場景氣暢旺，林祐宇指出，集團正規劃新廠的籌建，預計還會增加2套窯。

至於中國大陸市場，林祐宇指出，在大陸營運事業主體引進策略經營夥伴「海鷗住工」後，現金流及營運獲利已獲大幅改善，預期，今年就可轉虧為盈。

冠軍董事長室特別助理林孟瑜指出，大陸昆山廠拆遷處分的獲利人民幣2.49億（NT10.7億），最快第二季即可入帳。

另外，陶瓷公會推動的對印尼、印度、馬來西亞等地所進行的反傾銷稅，可望在第三季落實；冠軍認為，因反傾銷成立及課徵適當稅負後，國內磁磚供應市場能有所整頓後將，有助於國內磁磚廠的營運並提升銷售獲利。

而為拓展多元產品市場；林祐宇指出，今年，集團將代理引進木地板產品來台銷售，預期，下半年也會有成效出來。

林祐宇指出，木地板產品將推出 SPC、VSPC產品，滿足不同需求消費者。未來，新產品之事業發展也會朝陸續增加表面材的產項，朝全建材版塊進行，透過多元產品的銷售，逐步擴大營收獲利。

(工商 )