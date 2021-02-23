據外媒報導，知名網路影音媒體Youtube近期撤銷了近3000個帳號，以阻擋中國與俄羅斯利用這些頻道帳號為擴大其政府影響力進行宣傳。而這些因具有官方背景而遭刪除的頻道中，絕大多數是來自中國大陸的帳號。

英媒《資訊安全》雜誌報導稱，目前屬於穀歌公司的網路影音社交平臺Youtube近期撤銷了約3000個涉及中國與俄羅斯官方進行影響力宣傳的頻道帳號。谷歌威脅分析小組（Threat Analysis Group）主管韓特利（Shane Huntley）指出，YouTube下架的頻道中，有2946個被認為是中國政府發揮影響力行動的管道，這些頻道大多上傳關於音樂、娛樂和生活方式的中文垃圾內容，另外一小部份中英文內容則是有關美國因應新冠病毒疫情及政治相關內容。

報導說，本季度進行帳號清除的對象大都集中在俄羅斯，包括終止3個YouTube頻道，包括2個用戶帳號和1個移動開發者帳號。其中一個屬於政治宣傳活動，該帳號上傳了俄羅斯反對派領導人納瓦尼(Alexei Navalny)舉行的美國時事和政治集會的內容。

知名網路影音媒體Youtube近期撤銷了近3000個帳號，以阻擋中國與俄羅斯利用這些頻道帳號為擴大其政府影響力進行宣傳。（圖／路透）

另有2個頻道與1個廣告帳戶被刪除是因為它們用於上傳有關阿富汗、亞美尼亞和烏克蘭的政治事件，還有5個頻道發布了關於俄羅斯併吞克里米亞，以及敘利亞內戰的視頻。這些頻道都使用俄語，顯見它們影響的目標不只是國際人士，也包括境內的俄語民眾。

谷歌指出，被認為進行影響力宣傳遭刪除的還包括巴西、摩洛哥、吉爾吉斯、烏克蘭與埃及的頻道。

威脅分析小組稱，中俄等國有組織地透過YouTube頻道或谷歌廣告散佈資訊，嘗試干擾鄰近國家政局、製造輿論支援某些候選人、針對和打擊敵對政治勢力，或者在中東國家上傳對俄羅斯政府有利的內容。

(中時新聞網)