青年創業指揮部提供青創團隊進駐使用，「Vu café烏色咖啡」透過公開上網評選成功入選，實現創業夢想。（何冠嫻攝）

青年創業指揮部透過公開上網評選，招募青創團隊，提供尋覓實體店面多時的「墨湘咖啡坊」進駐空間，將繼續提供在地咖啡美味享受與手沖咖啡體驗樂趣。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府整修活化城市規劃館，轉型成為青年創業基地，23日苗栗縣長徐耀昌等人剪綵啟用。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府整修活化城市規劃館，轉型成為青年創業基地，將城市規劃館內環形劇場，打造成多功能團練教室，作為青年表演練舞使用。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府斥資1.3億元打造城市規劃館，啟用7年以來營運不如預期，去年投入500萬元經費，將城市規劃館整修活化成為青年創業指揮部，舉辦創業講座及交流活動，輔導縣內青年創業築夢，並提供創業進駐空間提供給青創團隊使用，苗栗縣長徐耀昌等人23日剪綵啟用，期許未來鏈結各青創基地串連優秀青年，打響苗栗的青創知名度。

勞工與青年發展處長彭德俊表示，青年創業指揮部規畫青年創業工作坊、創業進駐空間、多功能團練教室、共享空間、後生共下沙龍空間等，並透過公開上網評選，青年創業指揮部招募6組進駐團隊Bonbons法式甜食工作室、Vu cafe烏色咖啡、蒙娜麗莎企業有限公司、程澈科技有限公司、無雙設計國際有限公司、墨湘咖啡坊。

墨湘咖啡坊負責人謝宜澖指出，從菁市集以設攤開始，尋覓2年實體店面未果，今年獲選進駐終於能有自己的店面，希望能讓更多民眾享受手沖咖啡的體驗樂趣與美味。Vu cafe烏色咖啡創辦人謝兆騰也從台北返鄉打造專屬風格的咖啡廳，如願進駐青年創業指揮部，完成創業夢想第一步。

徐耀昌表示，縣府推展青年發展相關政策，陸續成立竹南海洋青年創業基地、三義勝興365青年創業基地，青年創業指揮部的成立，更是希望鏈結苗栗縣各區的青年創業基地，串連大苗栗地區優秀青年創業家，打響苗栗青年創業知名度，鼓勵更多青年返鄉，挹注青創的青春和活力，帶動地方特色產業發展。

(中時 )