「刪Q」行動朝二階連署前進，但台灣基進立委陳柏惟日前竟稱「與有榮焉」，因為自己做得好，才會有人計較。對此，宅神朱學恒直言，陳柏惟的語言能力除了唬爛之外都很差，他並指出，「與有榮焉」的意思，是和對方一起感到光榮，難道陳柏惟是想表達自己被罷免，和領銜人一樣光榮嗎？並狂酸「這種要求我這輩子沒聽過」。

朱學恒今(23日)在臉書上表示，各位小朋友，陳柏惟叔叔因為抗中保台的關係，所以語言能力除了唬爛之外都很差，讓我們一起笑他。他還指出，與有榮焉的意思是跟對方一樣感到光榮，「你的意思是說自己被罷免也跟阿文一樣光榮嗎？這種要求我這輩子沒聽過啊！」

朱學恒更忍不住直言，竟然這次罷免案是中華民國民主史上第一次的雙贏！發動罷免的人贏，「被罷免的人也與有榮焉也贏欸」。

網友們也留言回應，「沒文化真的很可怕，這種立委不能留」、「中二選區的人若罷不掉他，也無法雪恥，高雄都不要的垃圾，被台中撿去，應該會被笑很久」、「當年教他國文的體育老師與有榮焉」。

此外，「刪Q總部」領銜人楊文元日前受訪時表示，陳柏惟「真的是不要臉天下無敵」，做得不好被提罷免說自己與有榮焉，就好比一個學生去考試，考了39分要被當掉，不自省為什麼考得這麼爛，怪是出考試卷的人有問題，還說他參加考試與有榮焉，簡直莫名其妙。

各位小朋友，陳柏惟叔叔因為抗中保台的關係，所以語言能力除了虎爛之外都很差，讓我們一起笑他 陳柏惟【更強調，自己當了1年立委，就是因為做得好、觸動部分人痛腳，才會有人有意見，對於被罷免感到「與有榮焉」。】 與有榮焉的意思是跟對方一樣感到光... 由朱學恒的阿宅萬事通事務所發佈於 2021年2月22日 星期一

(中時新聞網)