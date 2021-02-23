統一獅與味全龍隊今天都兵分兩路，獅隊主將留守台南大本營，被總教練林岳平點名是本土先發人選的投手姚杰宏，今天先發3.2局、失2分，因投球數滿退場，「餅總」認為，姚杰宏此役取得好球能力還需加強，但球威不錯，官辦熱身賽時會再持續觀察。

獅隊3洋投猛威爾、泰迪、布雷克目前仍在自主訓練，前2人率先出關並進入牛棚階段，日前曾表示可能要等到官辦熱身賽第2周才可能實戰，對此林岳平表示，將等到投手教練納瓦洛報到後再討論，開幕戰先發投手仍未定。

至於被「餅總」點名可望扛起本土先發的姚杰宏，今天面對龍隊打者，球數多處於落後情況，僅在第2局讓龍隊3上3下，林岳平說：「今天他多半處於球數落後，3局也有連續壞球的情況，取得好球的能力還需加強，但球威不錯，之後會再觀察。」

姚杰宏也不滿意自己投球內容，「內容不太好，對戰打者的第1球都沒搶下，幾乎都處於落後情況。」而獅隊接替上場的投手僅林其緯有失分，林航、傅于剛、江承峰及陳韻文都沒有再讓龍隊添得分數，終場獅隊以8比4勝出。

(中時 )