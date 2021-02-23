高雄前鎮科技產業園區（原高雄加工出口區），以24億元前瞻計畫特別預算，興建8萬平方公尺空間的智造新基地，預約出租率達9成，投資額已逾百億元，整體工程預計今年11月完工，屆時，可新增118億元產值及3,000個就業機會。

高雄前鎮科技產業園區執行24億元前瞻計畫特別預算，更新園區老舊廠房，興建2棟標準廠房、1棟聯合辦公大樓，23日舉辦第一座標準廠房上樑典禮，整體工程預計2021年11月完工。

經濟部加工出口區管理處長楊伯耕23日表示，前鎮科技園區前身為高雄加工出口區，園區建成邁向55週年，在前瞻計畫的加持下有了空間翻轉的契機，跨出公部門推動大規模科技園區都更首例的里程碑，創造出8萬平方公尺空間的智造新基地，預約出租率達9成，投資額已經超過100億元。

楊伯耕指出，23日上樑的智造新基地中，前瞻科技大樓（標準廠房二），採友善環境綠建材、綠色工法，1至3樓高為4.9米的新式高科技廠房、地下及4至7樓為立體化停車場，建築物取得新式耐震標章的智慧管理新大樓，並建置廢排處理專區及節能，空調、停車等智慧化管理系統，不但符合現代科技標準廠房要求，並兼具環保、節能及綠化等優質建築。

加工處說，智造新基地中，前瞻科技大樓（標準廠房二）所規劃1到3樓產業空間，已由世界500強跨國集團ITW美商安天德百電，預約進駐，該公司未來將投資21億元，引進太陽能電池及充電樁防火材料、電動車開關、絕緣零組件及5G伺服器相關零件產線，一同打造高雄為台灣5G、AIoT的發展重鎮。

加工處表示，除了安天德公司外，智造新基地招商反應熱烈，目前也有多家指標大廠，包括瑞儀光電、高雄晶傑達、凱銳光電、麗鴻科技及中華電信等公司，已簽署進駐投資意向書，所剩產業空間有限。

加工處指出，高雄分處預計3月將公告評選招租前瞻創新大樓研發辦公空間，歡迎所有企業把握良機，踴躍進駐投資，驅動高雄產業轉型發展。

(工商 )