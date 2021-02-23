高速公路局23日表示，根據近年和平紀念日連假交通特性研判，假期間以旅遊旅次為主，交通量約為110至115百萬車公里，為平日的1.3倍，其中南向交通量集中於連假第1、2日上午時段，北向交通量集中於連假第2、3日下午時段，呼籲民眾多搭乘公共運輸以節省時間，如一定要開車上路，請避開塞車時段及路段。

高公局也透露，預估228連假「較好走的時段」建議如下。第一，2月27日及2月28日，南向旅遊之用路人，請多利用下午13時後出發。第二，2月28日及3月1日，北向返回工作崗位之用路人，請多利用中午12時前出發。

高公局表示，為疏導和平紀念日連假往宜花東大量交通需求，國5將實施匝道封閉及分向高乘載管制，2月27日至28日，每日0至12時，封閉國5石碇及坪林南向入口匝道，並且於6至12時，實施國5南港系統交流道南向入口匝道高乘載管制。

高公局提到，2月28日至3月1日，每日14至21時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道高乘載管制，國5北向高乘載結束時間將視交通狀況機動調整。高乘載管制時段內車流量仍超過路段容量，且高乘載管制前後時段，仍有大量非高乘載車輛之交通需求，請排隊車輛耐心等候。

(工商 )