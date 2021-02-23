告五人新專輯《運氣來得若有似無》在KKBOX蟬聯6週第一名並獲選Hit FM 2020年度十大專輯，今（23日）舉辦媒體感恩餐敘，犬青過年和媽媽深度談話，讓媽媽理解自己正在做的音樂夢想，也讓媽媽看到專輯好成績，母女倆講到深處，擁抱大哭出聲；雲安今年過年終於學會打麻將，帶著新手運，自摸了好幾把，贏來的錢全請表弟們吃早餐。

雲安說這次專輯的好成績，連外婆也非常高興，「把我們的照片印在門口，整村的人都看得到，我們每次回去都會有人說『你們就是唱歌的那個』。」犬青笑說，因為從小成績沒有得到很多獎牌，所以上次金音獎的獎牌被她好好地供在書櫃上，每天用雞毛撢子擦拭。

此外，告五人笑說3人過年期間都在當客服，「我們的社群都是自己經營，所以我們都會認真去回覆歌迷，還會小心不要回到重複的人。」雲安的粉絲會私訊寫歌、感情的煩惱，犬青則收到歌迷都會問吃的、謙哥則是收到歌迷是都會問用什麼鼓棒、身處在哪個縣市可以找哪位老師學。

因為告五人歌曲還有搭劇《她們創業的那些鳥事》，「我們爸媽都會很準時的收看，很感謝歌迷和公司的支持，我們會繼續努力讓他們看到告五人更多事情。」告五人本週將參加「浮現祭」，之後也會在大港開唱演出。

告五人祝福大家新的一年好運不斷。（圖／相信音樂提供）

告五人新專輯擁有好成績，相當感謝媒體朋友和歌迷的支持。（圖／相信音樂提供）

(中時 )