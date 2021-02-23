【旅遊經 洪書瑱報導】

礁溪一直以來都是旅宿觀光業兵家必爭之地，許多觀光飯店業者都想立足插旗於此地，因此礁溪飯店旅宿業者如雨後春筍，現在民眾至礁溪又有新飯店可以選擇！由礁溪在地人文家族發起，經過五年籌建，打造出全新的旅宿品牌「了了」，即日起正式啟動試營運，透過居、食、藝、遊的概念安排，為繁忙的都市旅人打造一處靜謐及舒暢身心的棲息地。因建築外觀特殊，引起多方討論，原來建築設計由自然洋行曾志偉團隊操刀，外層由不規則的圓弧形竹圍籠罩，從各角度賞玩皆有不一樣的收穫。此外，為貫徹綠色旅行的理念，期許為旅人，打造一處親近自然、實踐慢活的旅宿空間。

「了了」與自然洋行建築事務所攜手合作，打造出獨樹一格的建築型態。事務所主持人曾志偉，幼時曾在帛琉短期居住，而後長年往返峇里島，啟發他對於原始山林的嚮往，追求建築與自然環境之間的相處及互動，而建築融入礁溪當地的有機建築，透過「鑿穴」為旅人打造身心棲息地！

建築師曾志偉針對自己與團隊首座旅宿空間作品，表示：我們最初以「樹洞」為靈感，運用大量竹材所建構而成的最外層，將整座旅店安穩地籠罩著，以不規則的圓弧形竹圍，一方面屏除建築物稜角，營造更自適自在的休憩空間，一方面亦將「了了」轉化成一個融入礁溪當地的有機體，隨著時間推移，花、草等植物逐漸生長於其上，伴隨而來的蝶飛鳥鳴，為每次與旅人造訪時，帶來不同邂逅感受。

別出心裁的鑿穴設計，即使在內部空間亦可發現。位於旅店一樓的Habitat餐廳，外型宛如洞穴一般的半開放式空間，透過大片的落地窗引入自然光線，營造自然原始與前衛設計交融的獨特氛圍。旅人走進此處空間用餐，就能將所有喧囂紛擾暫時隔絕於外，面對著窗外悠然景致，與親友盡情共享餐桌上美好的一切。

「了了」格外重視綠色旅行的永續理念，選用的建材、傢俱、傢飾及其他風格物品，大多數皆屬環境友善或來自台灣在地工藝，包括：外層竹圍是以經碳化處理的「孟宗竹」做為建材、內牆建料「樂土」前身為水庫淤泥並可吸附濕氣、以及由來自台東和屏東部落的工藝師使用台灣原生「月桂葉」編織而成的盆籃等，以具體行動友善環境並支持在地產業。

可遠眺山海島嶼的頂樓「日出房」(圖：業者提供)住的部份，全館擁有多達七種房型，包括：溪流River、大地Terra、森林Forest、平原Plain、山丘Hills(僅1間)、微風Breeze(僅1間)、日出Sunrise (僅1間)等，共31間客房。其中「大地房」獨有的「樹洞」，藉由冥想、閱讀或沉澱自我，提供旅人自處的療癒空間，客房內裝不僅依據各空間的格局量身設計，更汲取大自然元素作為設計構想，例如：面對窗外大片綠意的「森林房」、宛若蘭陽平原般遼闊無邊的「平原房」以及可遠眺山海島嶼的頂樓「日出房」等等。

食的安排，廚藝總監設計的季節限定菜單，採用宜蘭當地食材入菜，結合東西方的料理方式，持續創造舌尖上的驚喜，Habitat廚藝總監為房客設計的一泊二食專屬餐飲，透過在地食材與東西方料理方式的混搭交融，創造味蕾驚喜；館內的藝廊空間「Sunis」，每季邀請藝術家進駐策展，策劃各種主題活動與課程，使藝術氛圍自然而然融合於空間之中；而深度漫遊方面，規劃特色遊覽路線，從在地人的視角，給予遊程方面的建議，來發掘更多引人入勝的秘境。目前「了了」正式啟動試營運，相關訂房訊息可至官方網站查詢！

(中時新聞網)