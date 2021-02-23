台中日曜天地OUTLET二月26日起將舉辦「NG鞋」出清活動召集50大品牌參與並釋出2萬雙NG鞋以1折起的優惠出清。（馮惠宜攝）

NG品大商機，台中日曜天地OUTLET九年前首創「NG鞋」出清活動，今年邁向第十年，業者統計這九年來賣出超過30萬雙NG鞋，累積可堆疊188座101大樓；今年活動趕在228連假前展開，50大品牌熱情參與，預計釋出2萬雙NG鞋以1折起的優惠出清，2月26日至3月7日首十日更天天加碼消費滿1888元再抽千元購物金，要回饋給長期支持日曜天地的消費者！

日曜天地OUTLET深耕12年，為台中唯一「都會型OUTLET」，雖不像郊區同業腹地廣大，但麻雀雖小、五臟俱全，品牌陣容強大，是台中在地人口中的挖寶聖地，其中最受好評的莫過於多年前領先全台獨創的「NG鞋」出清活動，每年開賣首日都吸引上千人湧入朝聖，今年活動邁入第10年，將在2月26日至3月22日登場。

今年號召50大品牌，包含熱銷全球的SKECHERS、native、女性消費者喜愛的ALL BLACK、英國人氣品牌Dr.Martens、戶外休閒鞋Timberland、PALLADIUM..等，下殺超低價1折起，不管是日常實搭的休閒鞋還是跑步運動的機能鞋、上班正裝穿著的皮鞋、高跟鞋等，各種鞋款網羅到位，全家大小一次購足！

店家表示，這場活動也是目前全台規模最大的NG鞋出清活動，這九年來賣出超過30萬雙NG鞋，累積可堆疊188座101大樓，熱賣程度可想而知！但什麼是NG鞋？其實大多是廠商在生產、運送及陳列時，在外觀上會有一些脫線、污漬、色差等微小瑕疵，一般瑕疵鞋都會送往垃圾焚化爐燒掉銷毀，而這樣的焚燒所造成空氣汙染卻成為環境的一大負擔。

(中時 )