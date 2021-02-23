國產新冠肺炎疫苗商機發燒，股價多頭卻熄火，高端疫苗(6547)、國光生(4142)跌幅卻逼近10％，生華科(6621)及永昕(4726)等跌幅也都在8％以上，上市櫃生醫指數頓時成了空方箭靶。

國泰證期研究部分析師蔡明翰表示，疫苗、生醫類股，利多在去年上半年疫情發酵時皆以一次性大力反映，導致台灣現在口罩外銷出口、國際生產疫苗也供不應求，生技類股有點疲乏無力。

不過，蔡明翰認為，需求就是市場的基本面，生醫指數不至於走到空頭格局，但投資人要當心股價變化是又急又快，建議當股價拉回整理時，投資人可以短線接手賺價差。

台股今漲33.24點，收在1萬6443.4點，成交值新台幣3679.71億元,，三大法人買超39億元；蔡明翰認為，只要經濟呈現向上趨勢、各國央行持續印鈔，台股指數仍有持續創新高的機會，對於高點，建議投資人不要設限。

新冠疫苗供不應求，各國都在搶原物料，台康生技(6589)配合高端疫苗(6547)新冠肺炎疫苗研發案，將提供原液產線，公司提早在8個月前就開始備貨，目前已開始投入量產，強調政府採購首批新冠疫苗針劑供應量沒有問題。

(中時 )