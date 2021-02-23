義隆(2458)今(23)日舉辦法人說明會，去年在疫情帶動的居家辦公、遠距教學等需求，義隆營運登底，獲利創歷史新高，董事長葉儀(日告)表示，目前根據ODM的反應，到目前持續樂觀，第一季應該相當好，且第二季會比第一季好，至於第三季，當然也會力拚比第二季好。

義隆去年營運火熱，全年合併營收為150.99億元、年成長59.2%，歸屬母公司淨利為32.45億元、年成長30%，寫下歷史新高水準，每股獲利11.14元，全年毛利率46.72%，年增加0.2個百分點。

展望2021年，葉儀(日告)表示，義隆看好接下來的成長動能除了NB外，還有帶筆AMOLED，目前在韓國廠已經通過認證或是認證中，義隆有帶筆技術有優勢，有利於已成功跨入手機是市場，還有智慧型手機的TDDI，實現義隆一直想要進入手機市場的目標，再者，還有大尺寸的帶筆LTDI、Mini LED以及智慧型手機的指紋，至於本來預期可以順利量產的智慧卡，本來第一季開始出貨，很可惜因為受到產能問題影響，因智慧卡sensor很大，現階段12吋晶圓缺貨，從去年第四季就已經受到影響。

葉儀(日告)進一步說，根據ODM說到目前為止都很樂觀，目前第一季看來相當不錯，義隆目前觸控板部分，NB商用占比35%，消費性占比65%，預估今年在消費將成長到近8成，商用只占約3成，今年觸控板進Haptic震動，義隆已經手握四家廠設計中，陸續量產；觸控螢幕在去年成長高、滲透率23~24%，今年估計到28%，義隆的市占率已高，其中帶筆價格比較好，惟TouchPad因為轉產關係，重新認證需要時間，估首季出貨將下滑10~15%，但全年的量還是會增加，幅度約10~20%；指紋辨識或具有手機有生物辨識NB滲透率目前約三成，今年預計四成，主要是因美國廠商連消費用NB都帶指紋，可以明顯拉抬單價。

(時報資訊)