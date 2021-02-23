在美國疫情降溫、國會正加快腳步準備通過大規模激勵與紓困案方案之際，基於其經濟前景持續回暖，又有一家華爾街大行宣布調升對美國經濟成長的預測，周一美國銀行將今年美國國內生產毛額（GDP）成長預測從先前預估的6%調升至6.5%。

美國銀行周一將今年美國GDP成長預測上修至6.5%，亦將明年成長預測從4.5%上修至5.0%。

該銀行表示，美國可望在近期內推出規模更大的激勵方案、疫情方面的發展越來越樂觀，以及令人振奮的經濟數據，是調升其成長預測的主要原因。

該行預期美國將在未來幾周通過新一輪激勵案，且規模將達到1.7兆美元，高於其先前預測的1兆美元。

無黨派的美國國會預算辦公室（CBO）在本月初表示，美國的GDP可望在2021年中以前回復到疫前規模，而勞動力將在2022年反彈至疫前水準。

特別值得注意的是，這項預測並未假設有任何新的激勵措施，包括拜登總統的1.9兆美元方案。

CBO預期美國2021年實質GDP成長3.7%，未來5年平均GDP成長率達到2.6%，2021年美國失業率估將降至5.3%，在2024年至2025年間失業率估將進一步降至4%。此外，CBO預期美國通膨率將在2023年之後升至2%，聯準會將於2024年中開始提高聯邦基金利率。

高盛也在本月初將美國第二季GDP成長預測從先前預估的10%調升至11%，並將美國額外推出激勵措施的規模預測從1.1兆美元上修至1.5兆美元。此外，高盛經濟學家將美國2021年與2022年GDP成長預測分別調升0.2個百分點，為6.8%和4.5%，並將聯準會首次升息的時機點預測從2024年下半年提前到2024年上半年。

(時報資訊)