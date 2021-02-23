義隆(2458)今(23)日舉辦法人說明會，董事長葉儀(日告)表示，義隆持續爭取新的晶圓產能，預計到年底會達5家代工商，另外，義隆也積極布局車用市場，今年會從mini LED開始，從東南亞市場車用前裝市場開始，今年第三季有機會量產，後續計畫進一步延伸到歐美、日本等。

晶圓產能緊張全球缺很大，加上車用晶片的攔胡，無疑雪上加霜，葉儀(日告)表示，義隆產能上除原先2家代工廠外，還有新的代工廠，目前可以看到第三季，預計到年底會增加到5家代工廠，其中有一家是針對TDDI的，且義隆後續12吋晶圓的比例也會越來越高，新的晶圓供應商包括台灣以及韓國，整體來說，產能會比去年增加20%，這些多出來的產能都是義隆積極爭取的，他也坦言，「現在花最多的時間是在確保產能、這一輩子遇到最高峰的一年」，晶圓產能今年看到最快也要第三季才有機會稍微舒緩，但換句話說，當產能出來，反而有機會帶動第三季NB出貨衝高。

市場有聲音提出因晶圓產能過於緊張，所以會有重複下單問題，葉儀(日告)表示，就義隆的產品結構來看，因為市面上指紋辨識的供應商只有三家，NB甚至只有兩家，所以比較不會發生重複下單的問題。

是否會針對晶圓產能的調漲對於產品進行漲價，葉儀(日告)表示，主要還是針對不同產品以及客戶的反應做調整，但義隆會將晶圓漲價成本轉嫁給客戶端。目前義隆庫存水位處於最低檔階段，往年正常庫存水位約1.5個月，現在當然無法滿足每個客戶的需求，故供需缺口也可說是約延長1.5個月。

研調機構多預估今年全球NB出貨量仍依舊在相較去年成長，甚至已經有上修到2.5億台的規模，葉儀(日告)預估總量可能打9折，故依舊相較去年價量同增。

看好車用市場前景發展性強，在車用市場佈局上，義隆今年會從mini LED開始，首先會從東南亞市場開始，客戶為車用前裝市場，今年第三季有機會量產，後續計畫進一步再到歐美、日本市場，時間點可能落在2~3年後。

(時報資訊)