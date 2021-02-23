富旺(6219)董事長林正雄指出，台商資金加速回流投資，創造人口流動性與就業機會增加，加上台中市重大建設投資陸續展開，旗下成屋銷售業績表現不錯，預售屋推案量也增加，首季起新屋將陸續完工，今年整體營收成長動能佳。

富旺目前手中還有超過140億元建案量，林正雄說，這些個案將規劃為小坪數多案量的推案方式積極搶市，為未來營運注入長期成長活水。他說，公司在楠梓高雄大學特區黃金地段的「微美居」，週邊有楠梓加工區「鑽石場域更新計畫」聯合投資案、新台17線、6大商圈等的加持，總銷達18.2億元，一開案銷售短短1週即有開市的成績，日前已開工動土且持續熱銷中。

富旺2020年兩大事業體-建案、工業不動產營收比重分別為54％、45％，受惠去年房市人氣熱絡，富旺在成屋銷售、新案推出，以及工業不動產處分等，2020年合併營收達31.91億元，年成長96.65％，稅後歸屬於母公司淨利及EPS分別為3.63億元、2.35元的表現，表現較前一年度大幅成長80.86％、80.77％，刷新近六年獲利新高的紀錄。

富旺董事會決議擬配發每股現金股利2元，配發率高達85％，已連續六年現金股利配發率超過8成。

(時報資訊)