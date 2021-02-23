2021年開年台股上市櫃合計成交金額即一舉飛越5000億元大關，創下歷史紀錄，氣勢銳不可擋，全民存股運動，創造台股價量齊揚的「新奇蹟」。凱基證券表示雖高價績優股價格較不親民，但小資族可透過盤中零股交易來買賣零股，參與股市投資把握這波行情熱潮。

針對小額投資、無法經常盯盤的族群，凱基證券建構「存股一條龍」理財新觀念，利用「存、借、貸」三招，即能創造三重投資效益。「存股一條龍」的聰明理財第一步「存」，善用「存股」儲下第一桶金，打敗低利環境，透過定期定額買股與時間複利的加乘效果，讓小錢累積成大財富。凱基證券提供超過200檔個股和ETF的選擇，每月1,000元即可定期定額買進績優個股，等於每日省一杯手搖飲，用銅板也能做股東。

第二步「借」，凱基證券建議投資人定期存股買進股票後，除了股息股利外，可再結合「股票出借」服務，將持有的股票做出借，活化閒置股票，賺取額外的出借收入。凱基證券的借券服務，可於線上申辦e指搞定，客戶可自行決定出借費率，一次擁有股價上漲獲利、股息股利及借券收益的三重投資效益，透過借券打造被動收入。

第三步「貸」，長期投資的過程中，難免會碰到資金急用需求，凱基證券提醒投資人可善用「證券不限用途款項借貸」服務，運用手上的股票直接向券商貸款，就不必在急需用錢時變賣股票。

(時報資訊)