距離2022年選戰只剩1年多，台中市65席市議員爭霸戰，除藍、綠陣營新秀超前部署卡位外，民眾黨及時代力量精銳盡出；時力將由前黨秘書長吳佩芸、台中黨部執行長簡嘉佑及立委陳椒華台中服務處東南區主任梁碩文等人披掛出征，黨部欲提名8席爭取插旗台中。

綠營市議員邱素貞早表態不再參選連任，將由現任國光里長、女兒陳雅惠接棒。同選區鄭功進雖未宣布退休，但他與兒子鄭紹頡合照的新春祝賀看板，時機成熟他就交棒。北屯區市議員曾朝榮超前部署親帶兒子曾咨耀勤跑基層，退休後兒子就可立馬接手。

市議員李麗華下屆確定要交棒給女兒黃佳恬，女兒親和力絲毫不遜「麗華姊」。（李麗華服務處提供／陳世宗台中傳真）

藍營市議員李麗華下屆確定交棒給女兒黃佳恬，親民黨市議員段緯宇於臉書公開推薦兒子段中仁，將接棒參選下屆市議員。「超黨派聯盟」國民黨籍市議員吳顯森帶領兒子吳呈賢、養子吳建德，分別向選民拜年；藍營李榮鴻的兒子李文傑、綠營民進黨團總召謝明源的女兒謝家宜等，全是政治薪火傳承的備位人選。

台中市議會共有65席議員，本屆民進黨拿下26席，時代力量明年傾向提名8席問鼎，還有柯文哲陣營的民眾黨等；各路精英輩出，為明年的台中市議員選戰開打，展開新人拼老將、政黨大車拼的戰局，新人急於攻城掠地，讓老將備感腹背受敵。

(中時 )