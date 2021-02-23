夫妻、情侶在一起，性生活也是相當重要的一環，有一對年紀約30多歲的年輕夫妻，兩人結婚前都沒有性經驗，但最近想要生小孩的兩人，性生活頻率增加，但老婆卻無法享受魚水之歡，老公甚至只能開出條件，用一個月增加1萬元生活費，獲得嘿咻時「換體位」的福利。

一名性福導師朱瓊茹分享一段故事，表示這對來自南投的夫妻，兩人都是老師，雖然結婚前都有談過戀愛，但都沒有發生性行為，婚後夫妻倆第一次體會嘿咻的感覺，由於兩人都沒有經驗、技巧不足，過程中女老師覺得相當疼痛、不舒服。

無法體驗高潮的感覺，女老師漸漸對嘿咻沒興趣，除了曾經在過程中睡著，還要求老公讓她邊看電視、滑手機，且女老師只接受男上女下的傳教士體位，老公想變換還會被拒絕，最後只得增加1萬元家用來「解鎖老漢推車」，這一切讓性致高昂的老公既挫敗又痛苦，因此求助性福導師。

由於女老師對性行為印象保守刻板，像是不愛接吻、排斥老公撫摸下體，導師朱瓊茹協助女老師，瞭解無法享受性愛的原因，並透過觸覺、聽覺、視覺，解放女老師性欲枷鎖，這對夫妻才終於體會到性生活的美好。

(中時新聞網)