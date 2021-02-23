特地趕在農曆年前全區修復完工的屏東市勝利星村，以時尚花藝盛典為題，在過年至元宵期間推出「浪漫有春」活動，吸引走春人潮爆棚，帶動園區各品牌店家營業開紅盤，屏東縣政府預告近期將再釋出最後7戶眷舍，預期將出現「百家爭鳴」的盛況。

「原本擔心疫情影響人潮的店家，因生意興隆每個笑得合不攏嘴」，屏縣府文化處長吳明榮描述商圈氣氛，語氣興奮地像打了一場勝仗，他說，今年特地邀請花藝設計師以屏東在地花材妝點，重現風華的日式眷舍，演繹最浪漫時尚花藝秀。

同時也結合彩繪藝術家的地景創作，漫步街角巷弄間都有不同驚喜，吸引來自各地遊客造訪，成了最夯IG打卡景點。

目前全區51家品牌進駐，除了過年應景的文創選物、職人手作，還有充滿年味的眷村私房料理，從日到夜人潮絡繹不絕，園區創下高人氣，不僅餐飲業者忙翻，屏東多一度的溫暖氣候，也讓創意冰品店家大排長龍。

今年因為疫情無法出國，過年期間國旅人潮增加，不少遊客選擇南下走春，店家表示，今年人潮更甚以往，不乏營業額翻倍商家，「至少也都增加2至3成。」

全區69棟日式眷舍歷史建築幾乎全數修繕到位，剩下最後7戶最慢會在下周公告招商，看到春節人潮盛況，已經不少業者蓄勢待發；吳明榮表示，期待更多品牌一同豐厚勝利星村底韻，也希望此處屏東新地標能夠一直閃閃發亮。

(中時 )