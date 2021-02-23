居檢3天外出7次 中市男遭重罰百萬查封房產及特斯拉。(行政執行署台中分署提供／陳淑芬台中傳真）

中市神岡區郭姓男子自大陸返台3天即違反居家檢疫規定7次，台中市衛生局將他強制送集中檢疫所，依《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》罰新台幣百萬元，並另案裁罰劉男及徐男各10萬元。行政執行署台中分署今天執行，郭男繳50萬元外，請求其餘分期，台中分署查封他的房產及特斯拉電動汽車1部；另也查封劉、徐不動產及薪資。

台中分署今天由主任行政執行官帶領「違反防疫規定裁罰案件」執行專股書記官及執行員，到郭男住所地現場執行。

郭男滿腹委屈表示，他因長期在中國大陸工作，誤以為他離開所住樓層到大樓管理室拿東西；通知廠商維修特斯拉等行為仍在室內並未違反相關規定，因而與大樓管理員發生言語衝突。此外，他因手割傷，必須外出就醫等情事，違反規定應屬情有可原，為維護權益已依法提起訴願，希望台中分署暫緩執行。

台中分署人員表明，訴願除有法律依據外，不停止執行，堅定表明為杜絕防疫破口，落實秋冬防疫專案，必須依法強力執行。郭男回應表示理解，除繳50萬元外，請求其餘50萬元能分18期，按月繳納2萬8000元。

台中分署表示，為確保郭男分期繳納，查封郭男所有設定抵押房產及特斯拉電動汽車1部，並對專案期間，另案被台中市衛生局裁罰10萬元的劉、徐姓民眾，發動查封不動產及薪資，兩人均請求給予期限，將儘速繳交。

(中時 )