國民黨24日舉辦的「願景台灣2030」第二場論壇，確定邀請台北市長柯文哲，這也是柯文哲與國民黨主席江啟臣首度同台，被外界解讀為「藍白合」，而藍營內部也出現反對聲音。對此，資深媒體人羅友志表示，一個泱泱大黨，還怕人家吃豆腐，「我還怕罔腰要生小孩」，他並提出2點分析，感嘆國民黨瞻前顧後要如何奪回江山？

針對藍白合作，羅友志今(23日)在臉書上表示，「一個泱泱大黨，還怕4%黨吃豆腐，我還罔腰怕生小孩咧！荒唐！」

羅友志針對藍白合作提出2點分析，認為國民黨應該來者不拒，才能殺出血路，且也不用害怕柯文哲來吸血，應該是要反過來想，如何併走柯文哲的黨員，「藍白和，不，藍白合，看我合你，還是你合我」：

1、以現在國民黨跟執政黨的實力差距，不管藍白合、藍白和，根本談不上多一個敵人、少一個對手的問題，基本上是「張開雙手」、「來者不拒」，才有可能殺出血路！家徒四壁還挑媳婦，你是以為自己潘安再世嗎？

2、以現在國民黨跟民眾黨的實力差距，竟然還會怕柯文哲來吸血？笑掉我的大牙了！怕4%的民眾黨拉走支持者，這要多沒自信的心態才做得到啊？為什麼你不想：「我要吃柯文哲豆腐，我要併走他的黨員！」

最後，羅友志也說，動不動怕這個怕那個，國民黨到底要怎麼奪回江山？笑你沒自信！

(中時新聞網)