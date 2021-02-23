曾經神準預言過美國911恐怖攻擊事件、希特勒崛起等人類大事，最新披露的法國16世紀著名星象大師、大預言家諾斯楚代馬斯（Nostradamus）的預言指出，本世紀將會出現第三次世界大戰，接下來20年會出現另一個希特勒，不過他也預言，一旦人類停止戰爭、挺過難關，將會迎來千年的和平時期。

法國16世紀著名星象大師、大預言家諾斯楚代馬斯（Nostradamus）對2021年的預言。

法國知名星象大師諾斯楚代馬斯曾經精準預言過美國將發生911恐怖攻擊事件、倫敦大火、希特勒（Adolf Hitler）崛起，英媒去年底報導諾斯楚代馬斯對2021年的預言是殭屍會稱霸地球、人類將滅絕等。

英國《太陽報》（The Sun）報導，儘管諾斯楚代馬斯已在西元1566年過世，不過他生前對地球至西元3793年間做了942項預言，後續這些預言內容將一一揭密。

Discovery頻道近期放映的紀錄片找來包括英國學者夏勒（Bobby Shailer）在內等鑽研諾斯楚代馬斯的學者，為觀眾解密諾斯楚代馬斯的部份預言內容。其中一項預言是第三次世界大戰將會比前2次更為嚴重，將會是一場「大規模的持久戰」，維持25至29年，接下來再發生一些小型戰爭。夏勒認為，第三次世界大戰接下來幾年內就會發生，「絕對是在本世紀。」

諾斯楚代馬斯也預言人類會出現第3個「敵基督者」（antichrist），儘管聖經中將敵基督者解釋為反對天主、反對耶穌基督的人，不過夏勒解釋諾斯楚代馬斯對敵基督者的定義是「挑起戰爭的人」，例如希特勒和拿破崙。夏勒認為第3個「敵基督者」可能未來10至20年內就會出現，「或許現在就已經存在。」

在諾斯楚代馬斯的預言裡，地球未來仍將天災不斷，其中令人詫異的包括英國將面臨毀滅性洪災，整個英國將被洪水吞噬，並且將被義大利中西部一座叫作奧索尼亞（Ausonia）、人口僅約數千人的小鎮入侵。

人類也將面臨「滅絕等級」的災難，諾斯楚代馬斯預言將發生在5月10日，不過學者們無法肯定是哪一年，他們認為第一場大地震可能發生在好萊塢，並且在一個叫作「現代曼菲斯」的地方，「地球將會一連顫抖好幾個晚上。」學者認為，曼菲斯可能指的是「貓王」艾維斯普里斯萊（Elvis Presley）的故鄉田納西州曼菲斯（Memphis）。

部份地質學家擔心美國黃石公園（Yellowstone park）火山可能會出現本世紀最大規模、最具毀滅性的噴發，學者認為諾斯楚代馬斯的預言也預示了同樣的危險，夏勒指出，諾斯楚代馬斯在預言中寫到火山大爆發將會發生在45度，黃石公園的位置正巧也接近北緯45度，預言指出這場爆發「將會廣泛蔓延至大國家」。

諾斯楚代馬斯也經常提到「從天而降的可怕事件」，夏勒認為他可能在預測大規模太陽閃焰（solar flare），將破壞人類的電子系統。

不過諾斯楚代馬斯的預言也不全都是壞事，偶爾也提供一些正面訊息，當人類挺過一連串災難、停止紛爭、衝突，將會有長達千年的歌舞昇平時代，夏勒解釋，「在世界大戰的盡頭，將迎來一千年的和平。」

(中時新聞網)