農曆年節結束，全台各校陸續迎接開學。富邦媒(8454)旗下momo購物網統計今年寒假開學季筆電銷售較上月成長逾4成。

瞄準開學季筆電採買潮，momo特別公布今年開學季《筆電熱銷人氣榜》，前三名包含幻彩獨角獸色的「ASUS」S333JP i5獨顯SSD輕薄筆電、大螢幕的「ASUS」15吋四核雙碟獨顯文書筆電，以及藍紫混搭漸變炫彩的「Acer」14吋i5高效筆電A514-53-57SV。

搶攻開學季商機，，富邦媒推出《3C開學季》活動，網羅超過十家品牌大廠「筆電開學搶」，包含ASUS、acer、Lenovo、HP等下殺61折起，購買指定商品登錄學生證再送最高2000 momo幣。

momo富邦媒根據站上銷售觀察，今年消費者在選購筆電上主要鎖定兩大關鍵，包含「搭載Intel第10代i5處理器」能夠提升筆電整體性能，以及「美型特殊色」出門在外工作同時能當作時尚配件。momo寒假開學季《筆電熱銷人氣榜》冠軍就由同時具備輕薄美型、高性能的「ASUS」S333JP i5獨顯SSD輕薄筆電拿下，momo獨家幻彩獨角獸色充滿少女心的粉藍混色設計加上療癒圓角背光鍵盤，搭配Intel最新i5-1035G1處理器以及1.2公斤的輕薄體積，擄獲眾多女性消費者的心，單月銷售破300台。

亞軍為「ASUS」15吋四核雙碟獨顯文書筆電，15吋大螢幕高級視覺享受，同樣搭載最新Intel第10代i5-1035G1處理器以及MX110 2G獨顯，遊戲打怪不卡關，開學季單月銷售300台。

季軍則為「Acer」14吋i5高效筆電A514-53-57SV，擁有momo獨家的藍紫混搭漸變炫彩，外型低調又有個性，加上11小時長效續航力，單月銷售近200台。第四名為學生首選的「Lenovo」IdeaPad Slim 3i 14吋輕薄筆電-沉穩黑，智慧效能FN+Q讓學生做報告、查資料快速切換畫面不卡卡。另外，第五名「HP」14吋i5獨顯輕薄文書筆電14s-cf3014TX，同樣使用Intel最新i5四核心處理器，再搭配MAX16G記憶體擴充秒速開機，月銷百台。

(工商 )