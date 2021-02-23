高雄人有福了！來自日本大阪『日本SAKImoto Bakery高級生吐司專門店』將首次快閃南台灣，自3/1~3/15期間限定15天，限時限量將在高雄漢神巨蛋販售，不只販售兩大明星商品－無蛋無奶保持麵包濕潤度湯種製法的「極美自然吐司」，以及添加北海道牛奶、法國鮮奶油、蜂蜜經長達18小時低溫發酵使用中種製法及湯種製法的「極生奶油牛奶吐司」，還有日本原裝進口的15款果醬，讓您不用北上也能品嚐道地的日本生吐司一解無法出國的鬱悶。

何謂「生吐司」？擁有人生必嚐美食的美譽 「生」並非吐司的熟度，而是「天然感、不外加任何東西，直接吃就非常好吃的吐司麵包」。生吐司另一大特色就是細緻輕薄的吐司邊，咀嚼起來Q彈濕潤毫不乾澀，不管大人小孩都可以輕易品嚐的高質感美味。2017年底，在大阪難波開設首家，一開幕即造成轟動，大阪難波天天大排長龍，生吐司好評口碑瞬間延燒，也迅速被 SARAH JAPAN MENU AWARD 注意，獲得2017年度下半年度吐司部門的最高3星評價，已在日本開立25間不同形式店鋪（台灣3間，香港1間），帶動日本生吐司風潮崛起，成為日本人氣第一生吐司品牌。2021首度南下快閃高雄漢神巨蛋

這次SAKImoto Bakery決定首次挑戰南下高雄，我們希望將的日本生吐司美學，一步步的往台灣各地推進，讓更多人可以品嚐到道地的生吐司。選擇充滿人情味的高雄漢神巨蛋（3/1~3-15），屆時將準備SAKImoto兩大招牌生吐司（極美自然生吐司及極生奶油牛奶生吐司）、15款日本原裝進口果醬/抹醬，讓粉絲們一次買好買滿。

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