行政院國土辦公室每年針對國家關鍵基礎設施進行防護演習，預防各類突發災難造成的影響，分成指定演習和訪評演習，選定多家具關鍵基礎設施之公營和民間企業參加，並於109年底完成全部演習。遠傳被選定參與訪評演習，針對模擬重大災害情境，建立完善的應變策略，完成橫向與縱向統籌、協調，有效降低損失、迅速復原。

行政院副院長沈榮津23日親自頒獎予109年行政院國家關鍵基礎設施防護演習績優之單位和個人，遠傳電信總經理井琪應變調度能力備受肯定，獲得訪評演習之「最佳指揮官」殊榮。

NCC處長鄭明宗擔任遠傳這次演習之主推官，主導推演程序嚴謹流暢，亦獲得「最佳主推官」肯定。 井琪表示，通訊傳播肩負國家安全重要使命，遠傳秉持資通訊專業，積極響應政府國安政策，動員內外部資源，反覆演練各種天災、人為、資安三大災害類型事件。驗證風險評估、防護計畫的周全性，期盼能防患未然，在急難時刻嚴堵國安破口，維持暢通的通訊品質，提升國家安全與穩定性，也讓用戶與企業夥伴時刻安心。

行政院國土辦公室每年針對八大國家關鍵基礎設施，進行全災害防護演習，確保災害發生時，社會功能維持穩定運作。遠傳以民營企業之姿，被選定參與本次訪評演習，由井琪親自擔任指揮官，以機房重地作為災害演練情境，模擬地震、颱風、駭客攻擊等各類型突發狀況。

遠傳強調，為展現高規格的災防措施、靈活迅速的指揮應變機制，內部動員上百位人力，建立綿密的橫向與縱向通報網絡，整合警消、醫護、環保、電力等中央與地方近20個單位，模擬各種天災、人為破壞與資安事件。

遠傳表示，除擁有發展5G的3.5GHz及28GHz中高頻頻段，加上先前取得700、1800、2100、2600MHz等橫跨低中高頻的頻譜，能視用戶需求，運用多種無線行動通訊技術互為備援，讓災害對用戶的影響降至最低，在演習中脫穎而出。

此外，遠傳今年導入行政院ICS（Incident Command System, 事故現場應變體系）架構，強化公司緊急應變能力、降低災害對客戶與公司營運衝擊，並透過多樣化管道、行動裝置與網路互相搭配，爭取最短的時間內啟動危機處理，大幅提升抗災、防疫效率。

5G時代來臨，遠傳表示，將持續以公共利益為己任，強化安全防護機制與應變處置程序，提升整體防護能量，提供用戶最佳的網路體驗，實現「用心瞭解客戶需求、用心打造頭等網路，建設用心、服務貼心、體驗最順心」的承諾。

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