「客製、系統、創新。」在父親病榻前接棒的西服職人呂紹白，從建築專業半路出家，一針一線學習裁縫技能，誓言要讓50年老店回春，重現過往門庭若市的榮景，他抓緊當今客戶喜愛客製這點，打造適合亞洲人身形的西服，他也將老店面拉皮改造，以嶄新LOGO與門面示人，成功吸引舊客回流、青客登門訂製，開啟一片藍海。

呂紹白父母皆為裁縫師，姐姐則是拼布教師，裁縫機特有的聲音，是他成長過程中的奇妙樂音，無奈西服業逐漸沒落，老店名號再響亮，也抵不過時代潮流，父親更狠下心要他學建築，但他發現學建築成本過高，便休學從事化妝品、物流業，直到爸爸罹癌後，才決心接下家業，陪伴母親持家顧店。

但隔行如隔山，打版、縫針技巧讓呂紹白傷透腦筋，埋頭苦幹卻難以習得具體知識，他便向專家求助，報名勞動力發展署桃竹苗分署「衣啟飛翔創克基地」的營隊，將職人經驗化作系統知識，為客戶量身訂製獨特西服，順利在業界打響名號。

「我們以為的日常，對他人來說是異常。」呂紹白說，西服業常給人老氣、嚴肅的印象，尤其老師傅有一定堅持，讓喜好客製的客人退避三舍，他便將這點當作服務主打，以親切態度與客人周旋，店內也換上文青風LOGO、招牌，內部陳設改採陳列式風格，將西服成品一字排開，老店也躍上臉書平台，吸引網路客造訪。

呂紹白說，他即將邁入40大關，能有這番成績令人欣慰，相信父親在天之靈也將感到驕傲，未來將持續以職人精神製作西服，珍惜一針一線帶來的成就感，讓老店能夠走過下一個10年。

(中時 )