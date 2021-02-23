去年一口氣奪下新人王、全壘打王、打點王的統一獅隊強打者林安可，今天在與味全龍隊的自辦熱身賽開轟，他替補上場前2打席都吞下三振，但他立刻做出調整，第3打席敲出右外野2分炮，「打出去時就感覺會過。」

林安可今天替補上場，前2打席分別對戰劉宇鈞、森榮鴻都吞下三振，第3打席面對呂偉晟敲出右外野上層看台的大號全壘打，賽後他透露，自己在比賽中有針對揮棒缺點做修正。

在首打席吞K後，林安可在準備上場前就一直在場邊不斷確認前腳落地時的動作，他說：「這是去年就有的老問題了，在準備揮擊時，前腳會習慣內縮，這會影響到打擊節奏。」

林安可表示，去年狀況好時，打擊節奏沒問題，但若是狀況不好時，揮棒就會慢一拍，「其實前2打席我球都看得滿清楚的，本來也以為腳的部分有有改善，但下來看影片還是發現這問題，所以第3次上去時就特別注意前腳，這也是教練一直在提醒要注意的問題。」

今年中職比賽用球恢復係數下修，今天是林安可首度在熱身賽開轟，且是大號全壘打，林安可表示，打出去時就知道是全壘打，「打出去就滿篤定的。」

(中時 )