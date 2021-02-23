大宗商品的強勁表現，勝過好壞參半的企業財報表現，歐股早盤先升後跌；另外匯豐銀行在放棄長期獲利目標後，股價下跌，以及德股不佳表現，拖累歐股。

周二泛歐Stoxx 600指數早盤跌1.34點或-0.33%，為411.71點。能源股和旅遊股為表現最好部門。

匯豐股價在英股下滑1.3%。該英國銀行去年獲利明顯滑落，大跌34%，雖然稍優於預期；匯豐並修正策略，將聚焦在亞洲的財富管理業務。

投資人亦關注美聯準會主席包爾(Powell)稍後的談話；分析師預計包爾將重申維持聯準會鴿派的政策。

德國股市跌0.7%，劣於歐洲夥伴股市。德國健康集團Fresenius跌1.3%。該公司下調2021年銷售成長預期，並表示將啟動成本刪減計畫。

德國水泥製造商海德堡水泥(HeidelbergCement)跌1.2%，其初步財報顯示，去年核心獲利下滑6%。

(時報資訊)