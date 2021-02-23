聯發科(2454)子公司絡達科技擬收購九暘(8040)，今在九暘股東臨時會中遭否決，對此，聯發科僅簡短回應，「我們尊重九暘臨時股東會的決議」。

九暘今股東臨時會，否決聯發科子公司絡達科技擬收購案，也發布重訊表示絡達科技與九暘的股份轉換案，因涉及公司終止上櫃交易，股份轉換案需由已發行股份總數之三分之二以上之股東決議通過，因出席股數未達法定成數，故本併購案不成立，依照昨(22)日九暘股東會會出席股數共計42,151,012股，占九暘全部已發行股份總數比率儘達61.49%。

對於該收購案的告吹，聯發科公司僅簡短回應，「我們尊重九暘臨時股東會的決議」。

該收購計畫是絡達在去年底原擬以每股22元收購九暘100%股權，依照當時股價計算，議價率約15.8%，市場猜測，因今年九暘股價已衝破22元，今盤中一度最高衝到28.15元，收盤報在25.75元，絡達卻不調高收購價故破局。

(時報資訊)