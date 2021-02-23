年後職缺量爆發，各產業都看好疫情走向，連帶也帶動一波年後轉職熱潮。根據數字(5287)旗下518熊班調查，不管是職缺數量或是主動應徵數量都較去年同期增加10％以上。雖然轉職者變多，但仍有許多人對於疫情看法較為保守，比起貿然轉職更傾向於開發第二收入，使得兼差、接案人數也有顯著增加。

數字旗下專業外包平台「Tasker出任務」觀察發現，開工後的新會員數較去年同期增加了63％，另一打工平台「小雞上工」也發現站內主打兼差的即時任務應徵者也較年前增加18％，零工及斜槓的商機可觀。

「Tasker出任務」調查站內數據，發現開工至今的新會員人數較去年同期增加63％，Tasker出任務平台站長胡賓秩表示：「過往來說新會員高峰會落在暑假以學生佔多數，但從去年開始，社會人士註冊會員數量就有明顯增多趨勢。」而除了較需要專業技能的外包接案成長之外，兼差打工的人數也明顯增多，打工平台「小雞上工」即發現，站內主打兼差的即時任務應徵者也較年前增加18％。 「Tasker出任務」觀察發現，由於新冠疫情的爆發與延燒，不管正職工作是否有影響，都讓許多上班族對於職涯發展出現危機意識，開始培養第二專長，並利用閒暇時間進行接案，其中以網頁設計、資訊開發等最為熱門，視案件的難易度，薪酬從3萬元到9萬元不等。

除了利用專業技能為自己增加收入之外，也有許多簡單的打工可在下班之餘進行，「小雞上工」APP內有針對兼差零工的即時任務，像是跑腿、代買等，其中寵物相關任務最夯，只要有照顧寵物經驗或是熱愛寵物就能應徵，以幫忙照顧寵物來說，4天就有3,200元的收入，吸引許多上班族利用下班時間賺外快。此外，「小雞上工」調查發現，23歲以上的打工族佔比也較去年成長了5％以上，可見打工不再是學生專利。

(時報資訊)